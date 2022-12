Ponte sullo Stretto di Messina: Salvini: "Entro due anni la posa della prima pietra"

Per il Ponte sullo Stretto servirà una legge speciale o sarà sufficiente il nuovo Codice degli appalti? «Ci stiamo ragionando, c'è un dibattito in corso tra gli esperti. C'è chi dice che serve un 'modello Genova, mentre altri sostengono che sia sufficiente l’attuale normativa. A me interessa partire con un progetto inattaccabile, ma deve essere un’opera che nei secoli dimostrerà l’ingegno e la bravura italiana». Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, collegato a Palermo al convegno «Noi, il Mediterraneo», in corso al Cruise Terminal di Palermo.

"Entro due anni la prima pietra"

