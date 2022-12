Femminicidio a Trapani, 63enne uccide la giovane moglie di 29 anni a coltellate

Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, nel Trapanese. Al momento non si conosce il movente dell’omicidio. Sul posto è intervenuto personale del 118 con un’ambulanza, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Indagano i carabinieri. La vittima si chiama Maria Amatuzzo, aveva 29 anni. Il delitto è avvenuto nella sua abitazione, in via Cassiopea nella borgata marinara. I carabinieri del comando provinciale di Trapani hanno bloccato il marito di 63 anni, Ernesto Favara, che si trova in caserma per essere interrogato. Quando i militari hanno fatto irruzione in casa, aveva ancora l'arma del delitto in mano. L'ipotesi più accreditata è quella del delitto passionale. Il marito sarebbe stato geloso della giovane moglie.

I due vivevano insieme da una decina d’anni. Avevano tre figli, due gemelli. La coppia aveva una rivendita di prodotti ittici.

Rilievi a casa

Sono iniziati poco dopo le ore 19,30 i rilievi da parte della sezione scientifica del Comando provinciale dei carabinieri all’interno della casa di via Cassiopea a Marinella di Selinunte, dove nel pomeriggio si è consumato il femminicidio.

© Riproduzione riservata