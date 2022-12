Un incendio è divampato in un appartamento in via Pasqualino ad Aquino, tra Palermo e Monreale. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme partite da una stanza dell’abitazione. Il fumo ha invaso tutta la casa. Si sta cercando di risalire alle cause che hanno provocato il rogo. Non ci sono stati feriti.

