Detenuto aggredisce agente a Caltanissetta

«Neanche il Santo Natale ferma la violenza in carcere. Un detenuto di nazionalità italiana nel pomeriggio del 24 dicembre e la mattina del 25 ha aggredito il personale di polizia penitenziaria in servizio nella Casa Circondariale di Caltanissetta». A denunciare quanto accaduto nel carcere Malaspina di Caltanissetta è il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria (Sinappe).

Il detenuto avrebbe aggredito per futili motivi un agente con un pugno al volto, procurandogli delle lesioni, tanto che il poliziotto ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari. Pare che il tutto sia partito dal fatto che il detenuto tentava di fare dei passaggi di generi alimentari da una stanza di alcuni detenuti ad un’altra ed è stato richiamato alle regole dagli agenti.

L'ispettore ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari, riportando una frattura giudicata guaribile in 30 giorni.

