Fanno esplodere la cassa continua in market a Palermo, poi si schiantano con l'auto durante la fuga

I ladri hanno cercato di fare esplodere la cassa continua con delle bombole nel Penny Market a Palermo in via Sciuti. I banditi sono entrati nel supermercato e hanno utilizzato l’acetilene per aprire la cassa. L’esplosione ha allarmato i residenti che hanno chiamato i carabinieri che sono arrivati coi vigili del fuoco. Il gruppo di ladri a bordo di una vettura è stato intercettato dai militari. Ne è nato un inseguimento. L’auto dei malviventi ha avuto un incidente in via delle Alpi ad angolo con viale Lazio. Sono in corso indagini.

