Segni di violenza sul corpo di Giuseppe Barone, il 79enne trovato morto a Ispica

Segni di violenza sul volto e sul dorso della mano destra: forse ha tentato di difendersi un uomo di 79 anni, Giuseppe Barone, trovato morto nella sua abitazione di contrada Margio a Ispica, (Ragusa). Il luogo è abbastanza isolato ma abitato. La scoperta è avvenuta stamane ed è stato ordinato un sopralluogo del Ris di Messina dopo che i carabinieri hanno rilevato segni di effrazione sulla porta di ingresso dell’abitazione.

Sul posto è arrivato anche il sostituto procuratore di turno, Santo Fornasier, oltre ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ragusa e del NOR della Compagnia di Modica. Le indagini sono in corso, non si esclude al momento alcuna pista, nemmeno quella dell’omicidio visti i segni sul corpo della vittima e l’effrazione della porta di ingresso.

© Riproduzione riservata