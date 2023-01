Donna uccisa in casa a Bagheria: la figlia 17enne ha confessato di averla strangolata

Una donna di 55 anni, Teresa Spanò, è stata uccisa dalla figlia 17enne a Bagheria, nel Palermitano. La minorenne è in stato di fermo per omicidio volontario. Il provvedimento è stato emesso dal procuratore per i minorenni, Claudia Caramanna, al termine del lungo interrogatorio. La 17enne ha confessato il delitto. Secondo quanto emerso dalle indagini, da tempo fra madre e figlia c'erano continui litigi. L'abitazione in cui è avvenuto il delitto si trova in corso Butera, nel centro storico di Bagheria. La donna era un'insegnante e viveva con la figlia minorenne. Secondo le prime ricostruzioni, a chiamare la polizia sarebbe stata la stessa minore. A condurre le indagini è la polizia di Stato. Ci sarebbero stati continui litigi tra la madre, insegnante elementare e la figlia, l’ultimo anche questa mattina, al termine del quale la ragazza avrebbe reagito fino a strangolare la donna.

In aggiornamento

