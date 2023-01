Migranti: "170 alla deriva", in 41 salvati nella notte. Mattarella firma il dl per la gestione dei flussi. Lampedusa al collasso

Nel giorno in cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge con Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, arriva la notizia di un barcone con circa 170 migranti a bordo in difficoltà al largo della costa sud-est della Sicilia. «Abbiamo informato le autorità, ma si rifiutano di darci informazioni», afferma Alarm Phone, che aggiunge: «Continuano a chiamarci segnalando che la barca sta imbarcando acqua».

Barca si capovolge, 41 salvati dalla Geo Barents

Quarantuno migranti salvati al largo della Libia. Su richiesta del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo, il team di Medici senza frontiere a bordo della Geo Barents ha soccorso nella notte il gruppo in difficoltà in acque internazionali. L’operazione di salvataggio si è svolta nel buio più totale, viene spiegato, e in condizioni difficili poichè la barca su cui viaggiavano le persone si era capovolta. I 41 migranti, tra cui due donne, sono ora sani e salvi a bordo Geo Barents e assistiti dalla ong.

Hotspot di Lampedusa sovraffollato

Sono 838 i migranti presenti all’hotspot di Lampedusa da dove, ieri, sono stati trasferite, a Pozzallo, 600 persone. Per la serata, la Prefettura di Agrigento ha disposto lo spostamento di altri 80 ospiti con il traghetto di linea che giungerà all’alba di domani a Porto Empedocle. La struttura di contrada Imbriacola può ospitare poco meno di 400 persone. Sull'isola ieri si sono registrati 10 sbarchi con 401 migranti.

