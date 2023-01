Caltanissetta, forti dolori addominali: donna muore sotto i ferri. I parenti sporgono denuncia

Tragica epifania per una donna nissena di 54 anni. E’ morta durante un intervento chirurgico all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. La donna sarebbe arrivata al Pronto soccorso mercoledì scorso con forti dolori addominali e dopo il ricovero, ieri pomeriggio, è stata sottoposta all’intervento chirurgico. Ma le cose non sono andate come si sperava. Nel corso dell’operazione ci sarebbero state delle complicanze che hanno provocato il decesso della 54enne. Quando i medici hanno comunicato la notizia ai parenti che erano in attesa, questi hanno chiesto l’intervento dei carabinieri in ospedale. In serata sarebbe stata formalizzata la denuncia al comando carabinieri di Caltanissetta.

