Vandali lanciano bici sulla linea elettrica della stazione Palermo-Punta Raisi

Una bici è stata lanciata sulla linea elettrica della stazione di Palermo «Tommaso Natale». Quando il treno che andava a Punta Raisi è passato si è divampato un incendio che ha danneggiato la linea aerea e il pantografo del convoglio. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. I vandali hanno danneggiato uno dei treni più capienti nella tratta tra Palermo e Punta Raisi. Non è la prima volta che una banda di teppisti prende di mira la stazione di Tommaso Natale. Nelle scorse settimane, qualcuno, ha lanciato degli scooter contro le porte degli ascensori mandando in frantumi l’impianto. Sono in corso indagini per risalire alla banda.

