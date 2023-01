Botte da orbi nel Ragusano: ragazzine si picchiano alla fermata del bus

Botte da orbi tra 6 ragazzine straniere alla fermata del bus a Scicli: 5 minorenni e una maggiorenne si sono picchiate in largo Gramsci. Tre residenti a Scicli e 3 a Santa Croce. Un gruppetto aspettava al capolinea l’altro terzetto. E’ scattata la rissa che ha richiesto l’intervento deciso dei carabinieri. Una delle giovanissime ha avuto bisogno di cure al presidio territoriale di emergenza di Scicli e la prognosi è di un paio di giorni. Sedata la rissa sono state tutte trasferite in caserma per essere identificate e ascoltate dai militari della Tenenza di Scicli.

