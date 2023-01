Schifani, "Ritirata la partecipazione della Regione Siciliana al Festival di Cannes"

«Ho ricevuto poco fa da parte dell’assessorato al Turismo la formale revoca della partecipazione della Regione alla prossima edizione del Festival internazionale del cinema di Cannes». Così al Tg4 il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito alla partecipazione della Regione alla prossima edizione del Festival internazionale del cinema di Cannes con un finanziamento del valore di 3,7 milioni di euro per l’evento "Sicily, Women and Cinema". Ieri, Schifani aveva chiesto agli uffici di adottare la revoca in autotutela. «Il danno di immagine c'è stato, mi auguro che gli italiani sappiano che in Sicilia esiste un sistema di controllo istituzionale e anche politico che vigila».

