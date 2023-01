Arresto Messina Denaro, Totò Schillaci: "Ero in clinica, un manicomio!"

"Poliziotti incappucciati, un manicomio". Così Totò Schillaci, ex bomber della Nazionale italiano ha descritto a Fanpage.it il blitz in cui questa mattina è stato arrestato il super latitante Matteo Messina Denaro. Schillaci avrebbe dovuto sottoporsi a delle terapie alla clinica La Maddalena di Palermo: "Stavo per entrare al bar - ha dichiarato Schillaci a Fanpage.it - stavo fumando una sigaretta ed è allora che ci hanno bloccati tutti, era un manicomio!".

Nel teatro dell'arresto, la clinica palermitana, i carabinieri hanno sequestrato tutte le cartelle cliniche relative al boss Matteo Messina Denaro alias Andrea Bonafede. Nelle cartelle, anche sotto forma di file, c'è tutto il percorso medico del paziente operato a Marsala prima per tumore al colon poi nella clinica palermitana per metastasi al fegato.

