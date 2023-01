Giravano in moto sull'Etna. In un giorno elevate multe per oltre 20mila euro

Sanzioni per oltre 22 mila euro sono state elevate solamente in una giornata, il 13 gennaio scorso, dai carabinieri per inosservanza delle norme del codice della strada a motociclisti che percorrevano pericolosamente le strade del Parco dell’Etna, nel territorio del comune di Nicolosi. I militari hanno inoltre ritirato cinque patenti di guida, tolto 46 punti e sequestrato nove veicoli.

I controlli sono stati compiuti dai militari della compagnia di Paternò insieme con i colleghi del 12simo Reggimento Sicilia, allo squadrone eliportato cacciatori Sicilia ed al nucleo investigativo polizia ambientale e forestale di Catania nell’ambito delle attività disposte dal comando provinciale. Numerose inoltre sono state le perquisizioni alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti che hanno portato a segnalare alla Prefettura cinque giovanissimi trovati in possesso di modiche quantità di marijuana (25 dosi in tutto). I carabinieri hanno inoltre sottoposto a verifiche preventive due attività commerciali di somministrazione di cibi e bevande, non riscontrando alcune irregolarità.

