L'arresto del super boss Messina Denaro. De Lucia: "Difficile sia passato inosservato"

«Abbiamo le nostre riserve sul fatto che possa essere passato inosservato a Campobello di Mazara. Non c'è molta differenza tra le immagini che avevamo a nostra disposizione e l’uomo che abbiamo individuato e poi arrestato. Ma non abbiamo ricevuto alcun segnale dal territorio, del resto non ci aspettavano gare in questo senso...».

Lo ha detto il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, a SkyTg24, in riferimento alla scoperta della casa a Campobello di Mazara dove risiedeva da tempo. Matteo Messina Denaro «riteneva che il rischio di essere scoperto fosse limitato. Era vanitoso, si curava molto, ama le buone relazioni con la gente... altri latitanti erano lontanissimi dal farsi fotografare, lui no, ma i profili del carattere hanno inciso».

