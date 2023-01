Chi è Alfonso Tumbarello, il medico di Messina Denaro indagato. Un passato nell'Udc

Alfonso Tumbarello, 70 anni, il medico che aveva in cura Andrea Bonafede, alias di Matteo Messina Denaro, è indagato nell’ambito dell’arresto del super latitante. Tumbarello è di Campobello di Mazara ed è stato per decenni medico di base in paese, sino a dicembre scorso, quando è andato in pensione. Tumbarello sino a qualche mese fa è stato medico del vero Andrea Bonafede, 59 anni, residente a Campobello di Mazara e avrebbe prescritto le ricette mediche a nome dell’assistito. Ieri i carabinieri hanno perquisito le abitazioni di Campobello, di Tre Fontane e l’ex studio del medico che è stato anche interrogato.

Chi è Alfonso Tumbarello

Oltre ad esercitare la professione di medico, Tumbarello vanta una importante esperienza politica. Nel 2006 è stato candidato alle elezioni regionali con la lista dell'Udc (fu rieletto presidente l'esponente dello scudocrociato Totò Cuffaro). Tumbarello, che già all'epoca vantava un'esperienza da consigliere provinciale sempre dell'Udc, conquistò 2697 voti e non fu eletto. Ma come riporta Repubblica: "Il medico, comunque, non si diede per vinto: cinque anni dopo cercò di essere eletto sindaco della sua Campobello di Mazara, scendendo in campo con il Popolo delle libertà. Anche quello fu un flop, però: Tumbarello mancò persino l'approdo al ballottaggio, piazzandosi al quinto posto in una tornata elettorale che poi vide vincere Ciro Caravà. Singolarmente, l'amministrazione Caravà fu poi sciolta per mafia".

Il rapporto con l'ex sindaco di Castelvetrano Tonino Vaccarino

"Chi lo conosce lo descrive - scrive ancora Repubblica - come un personaggio vicino all'ex sindaco di Castelvetrano Tonino Vaccarino. E questo apre un altro spaccato: Vaccarino, nome in codice Svetonio, intrattenne una lunga corrispondenza con Messina Denaro durante la sua latitanza. Lo scambio, coperto dai servizi segreti, sarebbe stato condotto per arrivare a individuare il latitante".

