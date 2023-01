Messina Denaro: sarà la nipote avvocata Lorenza Guttadauro a difenderlo

Sarà l’avvocata Lorenza Guttadauro a difendere il boss castelvetranese Matteo Messina Denaro, dopo il suo arresto avvenuto a Palermo lunedì scorso. Per la prima volta il boss, fino ad ora difeso da avvocati l’ufficio, ha un legale di fiducia anche se ancora non l'ha visto né sentito, la sua nomina fino a ieri pomeriggio non era stata formalizzata. E' stato proprio il capomafia di Castelvetrano ad indicare Guttadauro, che è anche sua nipote, come legale di fiducia.

Messina Denaro ha scelto "in famiglia": Lorenza Guttadauro, avvocata penalista, infatti è sua nipote essendo figlia di sua sorella Rosalia e di Filippo Guttadauro. Il nonno paterno - padre di Filippo - è lo storico boss di Brancaccio, Giuseppe Guttadauro. E già domani potrebbe esserci la prima comparizione da imputato, non più latitante: nell’aula bunker di Caltanissetta è già fissata da tempo l’udienza dinanzi alla Corte di assise di appello per le stragi di Capaci e via D’Amelio, in cui Messina Denaro è imputato.

