Giuseppe Cimarosa, il cugino ribelle di Messina Denaro: "In piazza per una nuova storia"

Giuseppe Cimarosa, il cugino ribelle di Matteo Messina Denaro, invita a un gesto simbolico da compiere oggi pomeriggio: «Una manifestazione silenziosa e pacifica nel quartiere in cui Matteo Messina Denaro è nato e dove vive ancora il resto della sua famiglia». Cimarosa è il figlio di Rosa Filardo, cugina di primo grado di Messina Denaro, mentre il padre Lorenzo fu collaboratore di giustizia. L’appuntamento è in via Ruggero Settimo alle ore 16.

«Facciamolo - aggiunge - portando un foglio bianco con noi che simboleggi la rinascita della nostra Castelvetrano, perchè si riscriva una nuova storia, una nuova era, un nuovo domani senza ombre e con coraggio. Tutti noi siamo chiamati a fare il nostro dovere. E ribellarsi alla mafia e gioire di questo arresto è un nostro dovere di siciliani onesti».

