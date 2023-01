L'appello dalla clinica La Maddalena: “Matteo Messina Denaro, pentiti. Stai morendo”

Lo chiama (ancora) Andrea Bonafede e il suo è un vero e proprio appello a redimersi finché è in tempo. E tutto ciò, Alessia Randazzo, responsabile legale de La Maddalena, clinica in cui Matteo Messina Denaro si stava curando, lo scrive in un post rivolto direttamente all'ex boss di Cosa Nostra.

"Al signor Andrea Bonafede avrei da dire una sola cosa: se, facendoti prestare una vita che non meriti, nel cammino della malattia ti fossi specchiato in ognuno dei tuoi errori, adesso parla, fallo ora che sai che non manca molto al momento in cui quel bambino e tutti gli altri te li ritroverai davanti".

