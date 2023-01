Violenza sessuale a Siracusa, arrestato sottufficiale della Capitaneria di porto

E’ accusato di violenza sessuale un maresciallo della Capitaneria di porto di Siracusa che è stato tratto in arresto. Il 46enne è finito ai domiciliari al termine di una indagine coordinata dai magistrati della procura di Siracusa e scattata dopo la denuncia della vittima, una giovane donna. I due si conoscevano: la ragazza si sarebbe rivolta a lui, come preparatore atletico, in vista di un concorso per entrare nelle forze dell’ordine. La vicenda risale al dicembre scorso e, stando alla tesi dell’accusa, il maresciallo, nel corso di un allenamento, si sarebbe avvicinato troppo alla vittima che avrebbe subito dei palpeggiamenti. La donna, scossa da quell'episodio, avrebbe poi deciso di denunciare l’uomo.

