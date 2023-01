Siracusa, minacciano occupante abusiva di una casa: denunciate tre donne

Agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno denunciato tre donne siracusane di 31, 47 e 48 anni per molestie e minacce nei confronti di un’altra donna di 37 anni. La vittima, che occupava abusivamente un immobile, era stata costretta dalle rivali a lasciare la casa perchè la occupassero loro in maniera abusiva. Questo episodio ha innescato una serie di minacce da parte delle tre donne culminata con le denunce. Inoltre, agenti della Squadra mobile hanno denunciato un siracusano di 40 anni per violenze e minacce nei confronti dell’ex coniuge e per aver violato il domicilio della stessa nei confronti della quale l’uomo provava forti risentimenti.

© Riproduzione riservata