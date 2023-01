Estorsioni: bomba contro una pizzeria a Siracusa, tre arresti

Estorsioni e bombe a Siracusa. Arrestate tre persone responsabili dell’attentato del 15 settembre, in via Lentini, ai danni di una pizzeria del capoluogo, al centro negli ultimi mesi di violenti avvertimenti ad attività commerciali. La Squadra mobile ha individuato i responsabili del grave danneggiamento compiuto con un ordigno esplosivo: in manette tre uomini di 47, 30 e 24 anni che hanno piazzato la bomba artigianale.

Decisiva l’analisi delle immagini estrapolate sul luogo dell’attentato, dei tabulati telefonici e delle celle di aggancio dei cellulari utilizzati dalla banda. Secondo quanto ricostruito due di loro hanno consegnato al terzo l’ordigno, una bottiglia contenente il liquido infiammabile e lo scooter utilizzato per raggiungere il negozio preso di mira. Collocato l’ordigno e cosparsa la saracinesca con il liquido infiammabile, è stata innescata la molotov provocando la deflagrazione che ha danneggiato l’ingresso del locale. Il trentenne e il ventiquattrenne sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre al quarantasettenne, già detenuto nel carcere di Cavadonna per altra causa, è stato notificato l’ordine di carcerazione.

