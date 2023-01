Si "vendica" della ex a Palermo: tappezza la via con un manifesto della donna e dei presunti amanti

Somiglia a un cartellone teatrale, con le foto dei personaggi protagonisti più in vista e quelle degli attori dei vari spettacoli in calendario più piccole, l’una di seguito all’altra. Ma chi si è avvicinato, in una via Sammartino a Palermo praticamente tappezzata, e ha guardato meglio quello strano puzzle senza date, s’è trovato davanti a una sorta di revenge urbano. La ex moglie e circa dieci volti con nomi, cognomi (e periodi) delle sue presunte relazioni. Il manifesto sembrava chiaramente firmato dal marito abbandonato, visto che è anche lui immortalato nel tabellone della gogna pubblica.

Scene da un matrimonio in un esterno. Si può arrivare a tanto dopo la fine di una storia d’amore? A diffamare, offendere, mettere a conoscenza globale perfetti sconosciuti di fatti eventualmente intimi e privati o addirittura frutto di mero e incontrollabile risentimento, si rischia solo se una delle parti in causa querelerà.

