Palermo: «Non è stato il mio ex marito, ne sono certa», caccia allo stalker del manifesto

Volti di diversi uomini sul parabrezza delle auto. Fotografati con nome, cognome e periodo del loro presunto rapporto sentimentale con una bella signora, anche lei immortalata in decine di poster e volantini che sono stati affissi per tutta la via Sammartino, a Palermo. Ma dietro questa storia, come riferisce il Giornale di Sicilia, c'è una violenza inaudita, la cronaca nera sostituisce la presunta cronaca rosa: c'è una donna che ha subito intimidazioni, minacce e incendio di tre auto in sei mesi (l'ultimo a dicembre in via Sciuti).

Il manifesto diffuso sabato notte è solo l'ultimo capitolo di una vicenda che rimanda a un probabile stalker pericoloso che, man mano che passano le ore, sembra sempre più evidente abbia preso di mira la signora del manifesto. "Sono sicura che il mio ex marito non sia la mente dietro quei manifesti e volantini e nemmeno che li abbia fatti affiggere", dice, ancora sconvolta, la vittima.

© Riproduzione riservata