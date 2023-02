Furgone contro tir su viale Regione: morto un uomo e traffico paralizzato a Palermo

E' di un morto il bilancio di un incidente in viale Regione Siciliana, all'altezza dello svincolo di corso Calatafimi, in direzione Catania, in prossimità del Bingo Las Vegas. Nello scontro tra un furgone e un grosso camion è morto l’autista del furgone. A causa dell’incidente il traffico sulla circonvallazione è letteralmente paralizzato.

Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale dell’infortunistica. Poco prima un altro incidente, sempre in viale Regione Sicilia, si era verificato all'altezza dello svincolo di viale Lazio, in direzione Catania. Secondo quanto ricostruito dall'infortunistica della polizia municipale, una vettura, una Mercedes, per cause ancora da verificare, si è schiantata contro il guard rail, con forti danni.

Il personale del 118 è arrivato in soccorso dell'autista, che per fortuna ha riportato solo qualche contusione ed è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia per controlli. Disagi per il traffico in zona, rallentato per circa un'ora. Indagini da parte della polizia municipale.

