Sulla Messina-Palermo fermato tir con 12 tonnellate di sigarette. Arrestato il conducente

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato oltre 12 tonnellate di tabacchi trovati in autoarticolato con targa bulgara, fermato nella zona del casello autostradale di Buonfornello, sull'autostrada Messina-Palermo in direzione del capoluogo siciliano. E’ stato arrestato il camionista Aleksandar Kolev Hristov, 34 anni di Gabrovo (Bulgaria). I controlli sono scattati la scorsa settimana da parte del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo. I militari col cane anticontrabbando «Arca» hanno scoperto quello che dicono essere uno dei più grossi carico illegale di sigarette scoperto in Sicilia negli ultimi anni: 45.000 stecche di sigarette di contrabbando con il marchio «Merit». Il corriere è accusato di contrabbando e introduzione nello Stato di prodotti contraffatti. L’arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto la custodia in carcere.

