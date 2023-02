Daniela Agata Aiello, 17enne catanese investita a Modena muore dopo 5 giorni di agonia

E’ morta Daniela Agata Aiello, la 17enne catanese investita da un suv insieme a un’amica di 18 anni la sera del 29 gennaio a Modena, nei pressi della stazione ferroviaria. La giovane era ricoverata all’ospedale di Baggiovara. L’altra ragazza è anch’essa ricoverata in gravi condizioni.

Quella sera alla guida del veicolo c'era un calciatore professionista che, per cause da chiarire, le ha investite mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Non chiaro se il semaforo fosse verde in quel momento, gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere della zona e i racconti dei testimoni.

