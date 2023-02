Eroina in casa a Palermo, arrestata famiglia dello Zen

I carabinieri della stazione San Filippo Neri hanno arrestato un’intera famiglia, - padre, madre e figlio rispettivamente di 50, 52 e 32 anni - residenti nel quartiere «Zen 2» a Palermo, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione in casa i militari hanno trovato 30 grammi di eroina suddivisa in 55 dosi, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. La droga è stata inviata al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando provinciale per gli accertamenti tecnici. Il gip di ha convalidato gli arresti, applicando la misura della custodia cautelare in carcere per i due uomini e l’obbligo di dimora nel comune di Palermo per la donna.

