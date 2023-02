Noto, beccati a forzare la porta di un bar: arrestati due ladri

I Carabinieri della Stazione di Noto, in seguito ad alcuni furti commessi ai danni di esercizi commerciali ed abitazioni, hanno effettuato dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. L'attività svolta dai militari ha consentito di trarre in arresto due uomini colti in fragranza nel momento di forzare la porta posteriore di un noto bar di Noto, in provincia di Siracusa. I due uomini, fermati immediatamente dai militari, sono stati trovati anche in possesso di materiale da scasso e, dopo le formalità di rito, sono stati successivamente posti agli arresti domiciliari

