Scontro tra due auto, grave una 19enne: altri tre giovani feriti nel Catanese

Quattro giovani sono rimasti feriti, una in modo grave, in un incidente stradale avvenuto a Fiumefreddo di Sicilia che ha coinvolto due auto. Una 19enne è ricoverata con la prognosi riservata nel Policlinico universitario di Catania per le ferite riportate. Era alla guida di una Citroen C3 che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’Audi A1. Altri tre ventenni sono stati medicati e dimessi dagli ospedali Cannizzaro di Catania, Sant'Isidoro di Giarre e San Vincenzo di Taormina. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Giarre.

