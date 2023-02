Fuggono all'alt e investono due carabinieri, tre arresti in provincia di Palermo

Tre uomini, di 23, 43 e 54 anni, sono stati arrestati in flagranza dopo un inseguimento a Borgetto, in provincia di Palermo, dopo avere investito due carabinieri ad un posto di blocco all’altezza di una stazione di servizio in via Porta Palermo.

Personale del 118 con un’ambulanza ha portato i due militari all’ospedale di Partinico. Uno ha riportato una frattura, l’altro invece è stato già dimesso con lesioni giudicate guaribili in otto giorni. Indagini sono in corso sui tre carabinieri hanno bloccato i tre condotti in caserma a Partinico. Indagini sono in corso sui tre arrestati.

