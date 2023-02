Mafia, fiumi di droga a Catania. Sequestrati 435 kg di coca: 21 misure

Fiumi di droga all’ombra della mafia. Operazione della Guardia di finanza di Catania: sequestrati 435 chili di stupefacente e undicimila piante di cannabis. Il blitz, nome in codice "Slot Machine", è scattato alle prime ore del giorno. Ventuno le persone accusate, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico organizzato di sostanze stupefacenti, aggravato dall’avere agito con metodo mafioso, detenzione e commercio di stupefacenti, autoriciclaggio e reimpiego di proventi illeciti nonchè trasferimento fraudolento di valori e detenzione di munizioni.

In azione per l’esecuzione dell’ordinanza, emessa dal gip su richiesta della procura di Catania, oltre 140 finanzieri del comando provinciale in diverse province della Sicilia, con i militari dello Servizio centrale investigazione sulla criminalità organizzata, dei Comandi di Palermo, Trapani e Siracusa, della Sezione aerea del Reparto Aeronavale di Palermo nonchè delle unità cinofile antidroga e antivaluta e di quelle Antiterrorismo-Pronto Impiego in servizio nella provincia etnea. Alle 10.30 conferenza stampa presso la sala Koinè del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania della Guardia di finanza.

© Riproduzione riservata