Precari covid, un emendamento di FdI prova a stabilizzarli in Sicilia

Grazie ad un emendamento presentato e siglato dai senatori siciliani di Fratelli d'Italia e approvato in commissione si apre la strada alla stabilizzazione dei precari amministrativi covid, una notizia dallo straordinario impatto soprattutto in Sicilia.

“Anche i dipendenti amministrativi delle strutture sanitarie rientreranno nei piani di stabilizzazione del personale. E questo grazie all’approvazione in commissione di un emendamento presentato e sottoscritto da me e dai senatori siciliani di Fratelli d’Italia Raul Russo, primo firmatario, Salvo Pogliese, e Salvo Sallemi.

Una notizia straordinaria per tutti questi lavoratori che in pandemia sono stati in prima linea per fronteggiare l’emergenza, gestendo un sistema che altrimenti avrebbe potuto arrivare al collasso. Un risultato importantissimo, di cui rivendichiamo la paternità, e che avrà effetti positivi su tutto il territorio ed in particolare in Sicilia dove questi lavoratori erano ormai rimasti privi di garanzie e tutele occupazionali, lasciando nello sconforto centinaia e centinaia di famiglie". Lo dichiara la Senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo.

