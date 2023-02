Campobello di Mazara: fuori strada con la sua auto, grave un 29enne

Grave incidente stradale intorno alle ore 3.30, sulla Strada Statale n. 115, nel territorio del Comune di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. A rimanere coinvolto un 29enne, originario del palermitano ma residente a Campobello di Mazara, alla guida di una Mercedes Classe C. Il conducente, da solo alla guida, percorreva la Statale in direzione Mazara del Vallo quando giunto al km. 64, alle porte di Campobello, ha tirato dritto in un curvone finendo fuori strada. L’auto ha urtato contro una grande roccia, ribaltandosi più volte e finendo a circa 30 metri dal punto d’impatto, prendendo fuoco. Il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e si è salvato, riportando diverse ferite. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e il 118. La prognosi del 29enne, al momento, è riservata. La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita.

