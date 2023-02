Camion si incastra sotto il ponte sulla strada comunale per Vittoria. Ecco cosa è successo

La scena è surreale. Come se il furgoncino avesse impennato d'improvviso e si fosse incastrato sotto il ponte. E' quello che devono aver pensato tantissimi automobilisti che stamani si sono trovati a passare dalla strada comunale per Vittoria, allo svincolo per Acate. Immagini che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Così come sta accadendo sui social con gli utenti che si chiedono come abbia fatto il camion ad incastrarsi verticalmente su un ponte. Presto spiegato il mistero: in realtà il mezzo, al momento dell'impatto con il sovrappasso, era spento e si trovava sopra una bisarca che lo stava portando in un'officina. Per un errore del camionista - che non ha ben calcolato le misure - il camioncino è quindi andato a sbattare col ponte, finendo poi in quella posizione.

© Riproduzione riservata