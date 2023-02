Mafia, beni sequestrati per un milione a un fedelissimo di Riina

Sequestro di beni per un milione di euro all’imprenditore edile 62enne Giuseppe Sansone, fedelissimo di Totò Riina, eseguito dalla polizia di Stato, su proposta del procuratore e del questore di Palermo. Il provvedimento ha interessato una impresa edile di proprietà di un congiunto, ubicata a Palermo, in zona Uditore, nonchè diversi rapporti finanziari intestati a Sansone e ai suoi familiari. L’uomo, in atto detenuto, esponente di spicco della famiglia mafiosa di Uditore, inserita nel mandamento mafioso di Passo di Rigano-Boccadifalco, è stato condannato in via definitiva per associazione di stampo mafioso. E’ risultato inserito nel sistema di spartizione degli appalti di Cosa nostra e uomo di fiducia del boss Salvatore Riina per il quale si è messo a disposizione durante la sua latitanza anche come autista.

© Riproduzione riservata