Bimbo rischia di soffocare coi coriandoli, tragedia sfiorata al carnevale di Montallegro

Un bambino di 6 anni ha rischiato di morire soffocato a causa di alcuni coriandoli che gli erano stati lanciati addosso e che gli sono finiti in bocca durante la sfilata di Carnevale a Montallegro, in provincia di Agrigento. A evitare la tragedia è stato Giuseppe Cinquemani, un soccorritore del 118, che è anche assessore comunale, che in quel momento si trovava nella zona. Ha subito messo in atto le manovre rianimatorie ed è riuscito a liberare le vie respiratorie del bimbo che è stato così salvato e restituito agli angosciati genitori.

