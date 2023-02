Agrigento, ubriaco schiaffeggia una donna all'ingresso di un locale. I clienti lo pestano

Locale della movida chiuso per 15 giorni. Lo ha disposto il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, dopo che, in via Atenea, nella notte fra sabato 11 e domenica 12, si è verificato il pestaggio di un quarantunenne ubriaco che poco prima aveva schiaffeggiato una donna. L'episodio di violenza - filmato con un telefono cellulare - si è concluso al sopraggiungere di due volanti, allertate con ritardo dal proprietario del locale. Il quarantunenne, sulla porta di ingresso del locale, ha preso a schiaffi una ragazza ed è stato quindi aggredito da più persone.

