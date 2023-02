Dramma della solitudine nel Palermitano, 56enne morto in casa: è il quinto in 8 mesi

Nuovo dramma della solitudine, a Monreale, in provincia di Palermo. La vittima è Marcello Cottone. L'uomo avrebbe compiuto 56 anni a giugno, viveva da solo, senza un lavoro e con qualche problema cardiaco. Ieri mattina, come scrive il Giornale di Sicilia, è stato ritrovato morto all’interno della sua abitazione, in un appartamento dello stabile che a Monreale tutti conoscono come il Palazzo Santino, nella centralissima via della Repubblica.

Sembra un altro dramma della solitudine, il quinto nel giro di nemmeno otto mesi, quello che si è consumato nella cittadina normanna. L’uomo non aveva parenti diretti, perché i genitori erano già morti, così come il fratello, colpito da un ictus qualche anno fa. E’ stata una cugina, proprio perché non lo sentiva da un pò, a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e un’ambulanza del 118, ma non c'è stato nulla da fare. Da luglio sono stati registrati altri quattro casi.

