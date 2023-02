Incendio nella raffineria di Priolo: ferito un dipendente

Un incidente si è verificato nella tarda serata di ieri nella raffineria sud Isab-Lukoil di Priolo (Siracusa) per via dello scoppio di un incendio in un impianto. Un dipendente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto alle cure mediche. I primi ad intervenire per arginare il rogo sono stati gli impiegati dell’azienda, poi sono arrivati i vigili del fuoco di Siracusa che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’impianto. E’ stata avviata un’indagine per comprendere le ragioni che hanno causato l’incidente.

