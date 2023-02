Sicilia, laboratori di analisi: arriva una tregua

Da domani l’attività dei laboratori di analisi e le visite degli specialisti convenzionati torneranno alla normalità in tutta la Sicilia. Segnale di un timido tentativo di dialogo riattivato nella serata di venerdì fra l’assessora alla Salute Giovanna Volo e le 18 sigle sindacali che per una settimana hanno bloccato i 1.800 centri privati da loro rappresentati. Ma lo scontro fra i convenzionati e la Regione è tutt’altro che terminato. E riguarda anche i 25 milioni che la Regione ritiene di aver erogato tre anni fa solo come acconto al punto da averne chiesto il 27 gennaio la restituzione. Una direttiva del dipartimento Pianificazione Strategica ai manager delle Asp è diventata una miccia che ha fatto esplodere un settore che era già una polveriera.

E ieri i vertici delle sigle più rappresentative hanno risposto a tono alla Regione. Per Salvo Gibiino, leader di Sbv, «nessuno deve restituire quei soldi, che sono stati erogati in forza di una legge. Anzi, alcuni tribunali hanno già condannato la Regione a pagarli».

Le somme sono state erogate nel 2020, per compensare i mancati introiti al settore durante il lockdown. Una sorta di bonus definito indennità di funzione. Poi negli anni successivi la Regione ne ha più volte chiesto la restituzione. Ma Gibiino ieri ha diffuso alcune sentenze, frutto di ricorsi dei privati, «che hanno condannato la Regione al pagamento del credito, in qualche caso rivalutato anche dell’8% per il ritardo nell’erogazione, e al versamento anche delle spese legali che valgono 6 mila euro a causa». I sindacati contestano la tesi della Regione secondo cui una legge nazionale successiva a quella regionale ha cancellato questa indennità. La Regione cita anche un parere del ministero, che però secondo i sindacati non può superare la legge regionale ancora in vigore.

Il tema è spinoso ma nel frattempo ieri le principali sigle sindacali hanno almeno annunciato la tregua con la Regione dopo la protesta durata una settimana: «L’assessora Volo – conclude Gibiino – ci ha chiesto 15 giorni per rifare i conti e valutare le nostre richieste. Nell’attesa riprende l’attività». Il riferimento è alla richiesta di aumentare il budget per il settore coprendo così i costi delle richieste di prestazioni extra da parte di cittadini che altrimenti dovrebbero pagare privatamente. Pietro Miraglia, presidente dell'Ordine dei biologi e leader regionale di Federbiologi SnaBilp, ha sottolineato «l'esiguità dei fondi erogati dal governo regionale per l'assistenza sanitaria territoriale. Sono a malapena sufficienti a coprire le richieste fino al 20 del mese». Ma venerdì sera una delegazione dell'intersindacale è stata ricevuta dall'assessore Volo ricevendo rassicurazioni sul fatto che l’assessorato lavora a «un aumento del budget che dovrà poi essere assegnato alle strutture all'inizio dell'anno, entro febbraio».

© Riproduzione riservata