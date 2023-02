Omicidio nel Catanese, colpito alle spalle da due proiettili: 51enne muore in ospedale

E’ morto nell’ospedale di Acireale il 51enne ferito gravemente con colpi di arma da fuoco davanti a un circolo privato ad Aci Sant'Antonio, nel Catanese. La vittima si chiamava Francesco Ilardi ed è stato colpito da almeno due proiettili alle spalle, pare mentre tentava di fuggire. A sparare sarebbe stato un sicario a bordo di un’automobile, ma la dinamica resta ancora tutta da ricostruire e per questo i carabinieri della compagnia di Acireale e del comando provinciale di Catania, che indagano sull'agguato, stanno acquisendo le registrazioni di sistemi di videosorveglianza della zona. Secondo una prima ricostruzione, chi ha sparato aspettava l’uomo, quindi ne conosceva le abitudini e ha sparato diversi colpi di arma da fuoco appena è uscito dal circolo privato per la caccia. Indagini sono in corso per ricostruire la personalità della vittima e le sue frequentazioni per risalire a un possibile movente. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta.

© Riproduzione riservata