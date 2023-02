Palermo, morto lo chef Salvatore Cascino: cucinò anche per Papa Wojtyla

E’ morto lo chef Salvatore Cascino. Una vita la sua, dedicata alla cucina, riuscendo a trasmettere la sua passione a nipoti, figli e collaboratori. Sin da piccolo dietro ai fornelli, nel 1962 aveva preso le redini dell’attività avviata dal padre Francesco Paolo Cascino.

Nel suo ristorante La Botte ospitò vip e celebrità come il calciatore Gianni Rivera e attori del calibro di Walter Chiari, Alberto Lupo, Wanda Osiris, ma anche personalità dello Stato come il generale Dalla Chiesa e il magistrato Paolo Borsellino.

Salvatore Cascino aveva preparato il pranzo anche per Papa Giovanni Paolo II. Tutti lo conoscevano per la passione e dedizione che non risparmiava nella preparazione dei suoi piatti. Nel suo menù non poteva mancare il famoso semifreddo o parfait con mandorle caramellate e cioccolata calda nato nel 1962 e chiamato «Alì Pascià».

