L'omicidio nel Catanese, fermato figlio dell'ex socio: contrasti economici

Un fermato per l’omicidio di Francesco Ilardi, l’allevatore avicolo di 51 anni, morto in ospedale ad Acireale due giorni fa: è il 33enne Antonino Cosentino, figlio dell’ex socio della vittima e nella vita lavorava assieme al padre. Da indiscrezioni è emerso che Cosentino stava per costituirsi quando è stato fermato dai carabinieri del Nucleo investigativo, nei pressi di piazza Verga, sede del Comando provinciale di Catania: era con il suo avvocato. Confermato il movente del delitto: contrasti economici nel campo della vendita dei polli. La vittima era dinanzi al circolo della caccia quando l’uomo da un’auto di colore amaranto ha sparato con una pistola colpendolo alla schiena: la corsa in ospedale si è poi conclusa con il decesso di Ilardi.

