Scontro tra tir sulla Messina-Catania: muore dopo 15 giorni il 33enne di Ramacca

Terribile lutto a Ramacca: è morto Vincenzo Catanese, 33 anni, dopo il tragico incidente stradale avvenuto due settimane fa sull'autostrada Messina-Catania tra Giarre e Fiumefreddo.

L'uomo, alla guida di un tir carico di cassette di plastica piene di frutta, ha perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta dell'autostrada e scontrandosi con un altro veicolo pesante che trasportava olio esausto in una cisterna. Trasportato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso per un politrauma, Catanese è stato oggetto di tentativi di salvataggio che purtroppo non sono andati a buon fine.

La notizia del decesso si è diffusa rapidamente sui social network, dove numerosi concittadini hanno espresso il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia del defunto. Anche l'amministrazione comunale di Ramacca, tramite il sindaco Nunzio Vitale, ha espresso profondo dolore per la perdita di un giovane così valoroso, che ha perso la vita proprio mentre lavorava.

© Riproduzione riservata