Messina Denaro e il "pizzino" sulla figlia: "È una degenerata"

Un rapporto difficile fin dal principio. Il padre, Matteo Messina Denaro, capomafia per anni ricercato da mezzo mondo, la famiglia di lui che la marca stretta e la costringe a una convivenza pesante, la madre che il boss non ha mai sposato, sempre un passo indietro. Lorenza Alagna, 27 anni, figlia naturale del padrino di Castelvetrano, è sempre stata divisa tra gli obblighi verso una famiglia ingombrante e la voglia di vivere a modo suo. Alla fine ha prevalso la voglia di affrancarsi dalla famiglia mafiosa che per lei è anche famiglia di sangue e qualche anno fa ha lasciato la casa della nonna, la madre del padrino che si chiama come lei, per andare a vivere prima per conto suo, poi col compagno da cui ha avuto un bimbo. Del burrascoso rapporto con il padre, che secondo gli investigatori non avrebbe mai voluto incontrare, la ragazza non vuol parlare.

Ne parla invece lui, il boss, anzi ne scrive. E verso la figlia, in un pizzino trovato dai carabinieri, usa parole molto pesanti. Messina Denaro fa un paragone tra la giovane nipote del boss Leonardo Bonafede e sua figlia. E il giudizio sulla ragazza è impietoso. «Ah, questa ragazza è cresciuta senza padre, lo arrestarono il padre quando lei era molto piccola», racconta. "Dai conti che faccio è poco più grande di Lorenza, quindi stessa generazione, e sicuramente si conoscono anche perché andavano nello stesso liceo negli stessi anni. Quello che so di questa ragazza: è che è cresciuta con la madre, ha studiato, ha fatto il liceo scientifico, poi si è laureata in architettura credo, ed oggi lavora sfruttando la sua laurea. - spiega il capomafia ai destinatari del pizzino, in particolare alla sorella Rosalia, arrestata oggi per associazione mafiosa - Fu sempre fidanzata con lo stesso ragazzo un paio di anni fa si è sposata con lo stesso, e la scorsa estate ha avuto una bambina». Nel biglietto scrive di aver letto il necrologio che la nipote di Bonafede ha scritto dopo la morte del nonno. Vi ho raccontato la storia di lei - prosegue nel pizzino - perché ha fatto il necrologio, ma vi potrei raccontare la storia di tante con il padre assente e della stessa generazione, perché sono informato di tutte quelle a cui manca il padre». «Ebbene, - sbotta il capomafia - nessuno ha fatto la fine di Lorenza, sono tutte sistemate, che voglio dire? È l’ambiente in cui cresci che ti forma, e lei è cresciuta molto male».

Riferendo una frase del necrologio in cui la Bonafede si dice onorata di appartenere al nonno, il boss conclude: «la mancanza del padre non è di per sè motivo di degenerazione educativa, è solo Lorenza che è degenerata nell’infimo, le altre di cui so sono tutte cresciute onestamente». Una frase che suona come un rimprovero verso chi ha cresciuto la giovane donna.

