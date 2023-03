"Se c'è pericolo...", il segnale che avrebbe dovuto fare Rosalia Messina Denaro al fratello

Messina Denaro alla sorella: "Se c'è pericolo appendi uno straccio". Questo è il segnale che avrebbe dovuto fare Rosalia in caso sospettasse la presenza di forze dell'ordine.

Le indagini dei carabinieri, che oggi hanno arrestato la sorella del boss Matteo Messina Denaro, Rosalia, hanno svelato come la donna eseguisse alla lettera gli ordini del fratello che le spiegava anche con dei disegni, passo passo, come mantenere i contatti con i suoi uomini, come accertare la presenza di eventuali telecamere degli investigatori e distruggerle e quali segnali - lo straccio appeso alla finestra ad esempio -, lanciare nel caso in cui temesse la presenza degli inquirenti. "Nel caso di Condor c'è qualcosa che non va, devi mettere questo segnale che ti allego al disegno 1. Conosci il posto. Metti a stendere uno straccio o più stracci, il colore non importa, io li ho dipinti di blu, ma può essere di qualsiasi colore. - spiegava il capomafia alla donna in un pizzino ritrovato dal Ros -. Messo in quel posto Reparto (nome in codice ndr) se ne accorge da lontano e non si avvicinerà ed andrà via. Naturalmente se accade ciò si perdono i contatti quindi devi essere sicuro che ci sia qualcosa che non va, non vorrei perdere i contatti per un falso allarme».

© Riproduzione riservata