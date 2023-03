Malore a scuola, morto il 13enne di Santa Flavia. La salma di Cristian restituita ai genitori

E’ stata restituita la salma ai genitori del piccolo Cristian Miceli, 13 anni di Santa Flavia, morto dopo avere accusato un malore nell’istituto scolastico Karol Wojtyla. Ieri dopo un’osservazione di sei ore i medici della rianimazione dell’ospedale dei Bambini hanno dichiarato la morte cerebrale. Le condizioni del ragazzo - che era sano e non aveva mai avuto problemi di salute - erano apparse subito molto gravi. I sanitari del 118 erano riusciti a rianimarlo.

Il cuore aveva ripreso a battere, ma un’emorragia cerebrale si è rivelata fatale. La Procura ha deciso di restituire la salma per celebrare i funerali. Tanto dolore nella borgata di Porticello, dove vive la famiglia. Il padre di Christian fa il pescatore. A scuola in tanti hanno pregato e organizzato veglie per il ragazzo.

