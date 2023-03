Palermo, agenzie di scommesse devastate. Continui raid, anche di giorno

«Purtroppo faccio anche io parte dei tanti imprenditori che si sono trovati con le agenzie devastate. In particolare hanno colpito i nostri centri in via Sampolo e via Leonardo da Vinci. Da gennaio stiamo subendo dei raid soprattutto di notte ma a noi è capitato di essere attaccati anche nelle prime ore della mattina. Si tratta spesso di gruppi di due o tre persone che con delle grosse pietre spaccano le vetrine per cercare in entrare nelle agenzie». Lo dice Ivan Pirrone, titolare di tre agenzie Goldbet a Palermo e una in provincia a Camporeale. "La maggior parte delle agenzie colpite sono Goldbet, ma anche centri Eurobet e di altri operatori sono stati danneggiati - prosegue Pirrone - viviamo nel terrore di sentire di notte l'allarme suonare e dovere correre alle agenzie dopo aver informato le forze dell’ordine. Sono attacchi senza un motivo apparente visto lo scarso bottino che potrebbero mettere a segno».

Gli operatori colpiti denunciano danni materiali e morali. «Dopo ogni assalto dobbiamo subito provvedere a riparare i danni che spesso ammontano a diverse migliaia di euro. Ma la cosa che ci colpisce anche dal punto di vista morale - sottolinea Pirrone - è che ci sono i video di questi danneggiamenti. Questi delinquenti agiscono a mani nude, lasciando spesso tracce di sangue perché si feriscono con le vetrine rotte. La polizia scientifica viene a fare dei rilievi ma poi non succede niente. Gli attacchi non si fermano e anzi stanno avvenendo anche alle prime ore della giornata, incuranti delle macchine e delle persone che passano e fanno purtroppo finta di niente».

© Riproduzione riservata