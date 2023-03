Paura nella notte a Gela, imprenditore picchiato e rapinato

Rapina ai danni di un noto imprenditore a Gela, titolare di cinque supermercati. Ignoti a Macchitella nella tarda serata di ieri lo hanno atteso sotto casa e lo hanno colpito alla testa con delle spranghe e poi gli hanno portato via il borsello all’interno del quale erano contenuti denaro in contante, carte di credito e le chiavi di tutte le attività commerciali. L’uomo vive in una zona residenziale e le sue urla non hanno intimorito i malviventi che dopo essersi impossessati del bottino si sono dileguati. L’imprenditore, sessantenne, è stato trasportato in ospedale dove i medici hanno riscontrato un trauma cranico e profonde ferite alla testa. Sull'episodio indagano polizia e carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della vittima.

